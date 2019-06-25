Петр Порошенко ведет переговоры о предоставлении ему убежища с представителями Джорджа Сороса и семьи Рокфеллеров.

Об этом стало «точно известно» изданию Elise Journal.

По его данным, в настоящее время бывший президент Украины обсуждает варианты своего бегства из страны, в которой ему грозит уголовное преследование, с представителями Сороса в Европейском союзе и представителями Рокфеллеров в Лондоне.

Среди обсуждаемых вариантов — создание международной общественной организации со штаб-квартирой либо в столице ЕС, либо в столице Великобритании. Порошенко может возглавить организацию. Кроме того, экс-президент может возглавить уже существующее объединение — Всемирный конгресс украинцев.

В мае 2019 года юрист Андрей Портнов — бывший замглавы администрации Виктора Януковича — подал несколько исков против Порошенко.

Среди прочего Портнов винит экс-президента в госизмене, отмывании денег, неуплате налогов, легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением и незаконном назначении кабинета министров.

«Верю и надеюсь, что до конца года Порошенко обязательно будет сидеть в тюрьме», — заявил Портнов в середине июня, в то время как сам Порошенко два дня назад опроверг возбуждение против него уголовных дел.

Minval.az