Работы по тушению пожара на военном складе на юге Казахстана приостановлены из-за продолжающихся взрывов.

Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник МВД Ерлан Тургумбаев.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Город был эвакуирован. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации.

«В связи с тем, что имеются до сих пор факты взрывов на складах, пока работа по тушению склада приостановлена, но сегодня течение дня с министерством обороны мы начнем эту работу», — сказал Тургумбаев на заседании правительства.

По словам министра, в городе работают 23 пожарных расчета, которые локализовали пожары в 19 жилых домах и девяти хозяйственных постройках, а также 14 природных возгораний (в степи загорелась трава).

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