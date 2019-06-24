Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и как следствие многочисленные акции протеста. Об этом он рассказал в ходе программы «Место встречи» на НТВ.

«Креслице-то, конечно, так себе, не слишком уютное и комфортное. Но в принципе, мы люди скромные, можем работать и в полевых условиях, на табуретках», — высказался Гаврилов.

Он напомнил, что прибыл на мероприятие по официальному приглашению грузинской стороны и расположился в кресле в соответствии с протоколом. Политик подчеркнул, что аналогичный процесс происходит, например, в греческом парламенте в ходе Генассамблеи МАП в Афинах.

По словам собеседника телеканала, произошедшее стало для него неожиданностью. «Представитель парламента мне сказал: «Прием будет на самом высоком уровне. Мы ждем ваш форум, он здорово играет на подъем авторитета и рейтинга Грузии в мире»», — отметил он.

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