В Австралии в прибрежном районе Саншайн-Кост, на территории одного из домовладений, был найден аномально толстый питон. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийского специалиста по отлову змей Стюарта Маккензи жители одного из домов вызвали для того, чтобы он поймал питона, который забрался под куст. Рептилия вела себя агрессивно, и нападала на человека.

Змеелову пришлось вытащить питона с помощью специального приспособления. По словам змеелова, это не самый длинный, но «аномально толстый» питон из всех, которых ему приходилось ловить в этом районе. Рептилия весит около восьми килограммов.

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