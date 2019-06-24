В ПАСЕ неизвестные распространили среди делегатов листовки о главных российских пропагандистах – Маргарите Симоньян, Ольге Скабеевой, Владимире Соловьеве и Дмитрии Киселеве.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил российский ведущий пропагандистских шоу о политике Владимир Соловьев.

Он обвинил в печати листовок украинских дипломатов.

«Судя, по написанию фамилий, постаралась украинская сторона. Для них это вполне естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ», — написал он.

Неизвестные также украсили улицу перед зданием ассамблеи плакатами о российской агрессии в Украине.

Minval.az