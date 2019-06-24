Афроамериканский композитор, аранжировщик и продюсер Дейв Бартоломью скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Музыкант умер в больнице в Новом Орлеане. О смерти сообщил его сын Дейв Бартоломью-младший. «Его тело попросту не выдержало. Папе было сто лет и шесть месяцев. Просто его время пришло», — сказал он.

Бартоломью стал популярным благодаря композициям, записанным в соавторстве с пианистом и вокалистом Фэтс Домино. Вместе музыканты выпустили такие хиты, как Ain’t That a Shame и Blue Monday. Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.

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