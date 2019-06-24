Нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, который создали для помощи родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777, заявил, что Россия не должна возвращаться в ПАСЕ, передает Telegraaf.

В фонде считают, что Россия должна выполнить ряд условий до возвращения в организацию.

Так, Россия должна сотрудничать по расследованию крушения MH17 с Советом безопасности Нидерландов и международной следственной группой.

Фонд также обвинил Россию в «распространении дезинформации» и «отсутствии ответственности».

Minval.az