Представляем кадры взрыва в развлекательном центре «Megafun» в Баку.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 2-м этаже развлекательного центра. Возгорания в здании в результате взрыва не произошло.
Представляем кадры взрыва в развлекательном центре «Megafun» в Баку.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 2-м этаже развлекательного центра. Возгорания в здании в результате взрыва не произошло.
Дата: 2019/06/23 21:39
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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