В развлекательном центре «Мегафан» произошел инцидент.

Как сообщает АПА, по информации, поступившей на горячую телефонную линию министерства по чрезвычайным ситуациям «112», инцидент произошел на 2-м этаже развлекательного центра «Мегафан».

По предварительным данным, во время взрыва гелиевых шаров на 2-м этаже развлекательного центра произошла внезапная вспышка, в результате которой двое детей получили ожоги.

Возгорания в здании, в результате взрыва не произошло.

Руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев сообщил, что гелиевые шары в развлекательном центре взорвались из-за неосторожности аниматоров.

В результате происшествия 6 человек получили легкие телесные повреждения, 2 из них-дети.

По факту ведется расследование.

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