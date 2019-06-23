По заявлению одного из организаторов акций протеста 21-22 июня перед зданием парламента Георгий Нониашвили, мэрия Тбилиси выкрала оставленную перед парламент аппаратуру и сцену ночью. Организаторы просят мэрию вернуть все украденное на место, сообщает Грузия Online.

«Сегодня ночью мэрия выкрала технику и сцену. На первом этапе в мэрии нам сказал, что Служба по очистке ошиблась и вернут. Затем же сказал, что все складировано и если нам нужно, мы можем забрать. Наша просьба — пусть будут добры и вернут назад все, что украли», — заявил Георгий Нониашвили.

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