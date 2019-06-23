Грузинская авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке прямых авиарейсов между странами предлагает пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва.

«Согласно заявлению министерства транспорта России, запрет будет действовать и на грузинские авиакомпании. В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва»,- говорится в заявлении авиакомпании.

Кроме Georgian Airways, прямые рейсы в Россию осуществляет еще одна грузинская авиакомпания — MyWay Airlines. Она летает в аэропорт Жуковский. Компания пока н

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