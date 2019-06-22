МИД РФ требует от властей Грузии обеспечить безопасность для находящихся на территории страны российских журналистов.

«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — говорится в заявлении МИД России.

Вместе с тем, как отмечает министерство, российская сторона ожидает соответствующей реакции от международных организаций и НПО, прежде всего от Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. МИД России заявляет, что продолжает внимательно отслеживать развитие событий в Грузии.

Minval.az