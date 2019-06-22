В субботу у здания парламента Грузии вновь началась акция протеста, она менее многочисленна, чем в предыдущие дни, отмечает 1tv.ge.

Участники акции перекрыли проспект Руставели. Полицейские машины наблюдают за процессом.

Как заявляет спикер акции Миша Мшвилдадзе, требования неизменны – задержанные должны быть освобождены и для этого дается срок до конца дня. Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми.

По заявлению Мшвилдадзе, кроме этого, их требование – следующие парламентские выборы должны быть проведены по пропорциональной системе.

Проспект Руставели на данном этапе не перекрыт.

Minval.az