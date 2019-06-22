Российский пропагандистский телеканал «Россия 24» опубликовал видео нападения на журналистов в Тбилиси.
Российский пропагандистский телеканал «Россия 24» опубликовал видео нападения на журналистов в Тбилиси.
Дата: 2019/06/22 20:15
Раздел: Бывший СССР
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