Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля, передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс страны.
Накануне указ о запрете полетов в Грузию с этого дня подписал президент России Владимир Путин.
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля, передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс страны.
Накануне указ о запрете полетов в Грузию с этого дня подписал президент России Владимир Путин.
Дата: 2019/06/22 18:34
Раздел: Новость
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