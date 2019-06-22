Известная кремлевская пропагандистка армянского происхождения Маргарита Симоньян «дала совет» Грузии от имени «русского медведя», которого «тыкают палкой в бочину».

Пропагандистка написала в своем Telegram-канале, что ее «удивляет удивление реакцией России на бардак в Грузии».

Она указала, что это «реакция не «на грузинские протесты», так как «плевали все на грузинские протесты».

«Это реакция на вполне официальные высказывания грузинской президентши, которая позволила себе натурально хамить. Как в России инстинктивно реагируют на хамство всем, здесь родившимся, знакомо с детства. Правильно – в тыкву», – написала путинская пропагандистка.

«Что будет делать мирный медведь, если его тыкать палкой в бочину? Шлепнет лапой по морде, мало беспокоясь о вашем модном европейском макияже. Вот и не надо тыкать палкой. И вообще тыкать», – важно сказала она.

Путинская пропагандистка добавила, что с Россией «надо на «вы» и вежливо», «как мы любим».

Minval.az