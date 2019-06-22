Лидер телекоммуникационного сектора Азербайджана Azercell вступил в новую эру в своей деятельности и раскрыл общественности новую идентичность бренда и корпоративный логотип на мероприятии, которое состоялось 21 июня в Центре Гейдара Алиева при участии государственных чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса и СМИ.

На мероприятии была также представлена цифровая концепция стратегического развития, направленная на построение бизнеса компании в соответствии с глобальными мировыми тенденциями. Президент компании ООО «Azercell Telekom» Вахид Мурсалиев в своём выступлении отметил, что процесс трансформации особенно актуален в цифровую эпоху. «Сфера телекоммуникации, как самая динамичная область, определяет ритм современной жизни. Мы – Azercell, приветствуем изменения. Если мы меняемся, значит мы сегодня крепко стоим на ногах. Изменения-это возможность стать лучше, превзойти себя сегодняшнего, это шанс стать умнее и быстрее завтра. Мы внедряем новую цифровую стратегию. Центром нашего нового цифрового мира станут наши пользователи. Все эти инновации призваны упростить им жизнь и обеспечить непрерывную связь», — подчеркнул господин Вахид Мурсалиев.

Azercell, даже являясь выбором большинства населения страны и лидером местного телекоммуникационного сектора решил, что процесс трансформации необходим в период новой эры подключения. Azercell предстанет перед своими абонентами, как динамичная компания, демонстрирующая цифровой стиль мышления во всех повседневных процессах. Эта трансформация укрепит эмоциональную связь компании Azercell с его клиентами, которая формировалась долгие годы.

Раскрывая бесконечные возможности цифрового мира через свою новую идентичность бренда, Azercell нацелен существенно изменить жизнь людей с помощью современных технологий. Новый логотип компании, который является символом динамичности и инновационного духа Azercell, воплощает движение и развитие, создавая связь между прошлым и будущим, является отражением начала новой эры в истории компании.

Следует отметить, что 21 июня впервые в Азербайджане было продемонстрировано 360-градусное трёхмерное картографирование. Также в парке Центра Гейдара Алиева компанией Azercell был организован концерт «Rəqəmsal Səma Altında” со свободным входом для всех желающих, с участием таких известных исполнителей, как Эмин Агаларов, Зульфия. Ханбабаева, Нигяр Джамал, Чингиз Мустафаев, Эльнара Халилова и Эльшад Хосе.

Здесь впервые в нашей стране было представлено зрителям грандиозное шоу, в котором 300 дронов, изобразили на небе флаг и карту Азербайджана, старый и новый логотипы компании Azercell.

Приоритетом Azercell в новую эру является быть идентифицированным как ориентированная на клиента компания и надёжный партнер. Azercell и впредь будет продолжать свою деятельность как компания которая предлагает инновационные и цифровые решения, соблюдает конфиденциальность, не только отвечает потребностям клиентов, но и опережает их ожидания и предоставляет продукты и сервисы, соответствующие последним тенденциям рынка.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей “İnvestors İn People”

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