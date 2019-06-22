«Беженку» из Азербайджана Анжелу Арутюнян травят в общежитии в ереванском районе Массив. Против женщины натравливают соседей, местных подростков и детей. Комендант общежития, полиция бездействуют и поощрают насилие, пишет ереванская газете Epress.

В письме, адресованом правительству Армении, Арутюнян, в частности, пишет: «Я, беженка из Азербайджана, повторно обращаюсь к вам с просьбой хотя бы на время приостановить погромы, которым я подвергаюсь на протяжении более 8 лет. Сегодня [17 июня] я в 15 .00 опять подверглась нападению со стороны детей, которые группой обстреливали мое окно из непонятно какого предмета.

В своем доме в Армении из-за угроз жизни я не проживаю более 8 лет, а лишь иногда прихожу чтобы забрать какие-то вещи и помыться…

Сегодня 17 июня в 15.00 я опять пришла к себя домой, и меня увидели местные жители, которые проживают в общежитии для беженцев. Они постоянно отправляют своих детей, чтобы потом им был повод начать со мой драку, а в полиции все факты скрывают и пригрозили, чтобы я покинула Армению, так как она не гарантирует мне безопасность.

В связи с этим я повторно обращаюсь к вам хотя бы на время гарантировать мне безопасность, пока я убегу из Армении живой и невредимой…».

Epress пишет, что причины насилия, помимо неприязни местных к азербайджанским армянам, довольно меркантильные: люди из разных общежитий периодически заявляют о вытравливании (и даже странных смертях) беженцев из комнат и поспешной продажи жилплощади. В случае с Арутюнян — это еще и месть за публичную критику ведомств, чиновников, организаций, нажившихся на хищении средств, выделяемых с конца 80-х на решение проблем обескровленных азербайджанских армян.

Minval.az