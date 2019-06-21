В «Гостевом доме» министерства иностранных дел России с участием министра иностранных дел этой страны Сергея Лаврова прошла выставка работ народного художника Азербайджана и России Таира Салахова.

Как сообщает Report, выступая на мероприятии, С.Лавров поблагодарил Т.Салахова за согласие на проведение выставки в «Гостевом доме» МИД России.

«Эта идея возникла в столице Азербайджана — Баку. Мы хотели, чтобы москвичи тоже поближе ознакомились с творчеством Таира Салахова. Хорошо, что выставка состоялась. Таир Салахов — обладатель всевозможных орденов и званий. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и новых творческих достижений», — сказал С.Лавров.

Напомним, что в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи России Зельфира Трегулова, а также деятели культуры, общественно-политические деятели России и Азербайджана.

Minval.az