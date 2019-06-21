Пресс-служба политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» распространяет видеокадры с заседания политсовета партии, проходящего сейчас в офисе партии, передает Первый телеканал.

На заседании присутствуют председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили, генеральный секретарь Каха Каладзе и другие члены политсовета.

Обсуждаются вчерашние события в Тбилиси.

Minval.az