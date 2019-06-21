Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, комментируя протесты в Грузии, заявил, что «технологию майдана начали использовать для максимальной радикализации политики и подчинения изнасилованной страны внешней политической воле». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению пропагандиста, события в Грузии являются «показательными». Только наметились некоторые «отклонения от радикального курса», считает пропагандист, как «посыпались обвинения в пророссийских симпатиях власти». И даже запоздавшие заверения в ненависти к России, произносимые грузинским президентом не успокаивают оппозицию, отметил Соловьев.

С его точки зрения, ситуация в Тбилиси свидетельствует о том, что «теперь технология майдана используется для максимальной радикализации политики».

«Зачистить воспоминания о общем прошлом и ростки симпатии к России. А вот уже изнасилованную страну, подчинить внешней политической воле, которая, как правило, и подогревала радикалов», — написал пропагандист (орфография и пунктуация автора сохранены).

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