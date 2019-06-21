Суд в Украине установил факт беспрерывного проживания бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украине на протяжении пяти лет, что позволяет ему принять участие в досрочных парламентских выборах. Об этом сам политик сообщил в Facebook.

«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!», — написал Саакашвили.

29 мая бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прилетел в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинский паспорт.

Minval.az