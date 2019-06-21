Среди абонентов в Армении начался серьезный ажиотаж: на мобильники граждан массово поступают звонки с незнакомых зарубежных номеров, в том числе из Азербайджана. Об этом, как передает ереванский «Спутник», сообщил эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Он подчеркнул, что не всегда за такими атаками стоят профессиональные хакеры, это могут быть обычные жулики, организованные мошеннические группы, которые пытаются заработать.

Если для абонентов предоплатной формы подобные звонки особой угрозы не представляют — максимум, они перезвонят, и у них просто опустошится текущий счет, то для абонентов постоплатной формы это может закончиться печально, поскольку будут списаны огромные суммы.

При этом эксперт по информационной безопасности подчеркнул, что такого рода звонки «могут осуществляться и стороной противника» с целью оказать психологическое давление на население. Например, могут поступать звонки ночью, или могут звонить и говорить страшные вещи, чтобы посеять массовую панику. Не исключены и массовые атаки в виде звонков и SMS на номера телефонов должностных лиц с целью вывести их связь из строя. Но обычно такие целенаправленные атаки не осуществляют в мирное время, добавил он.

Minval.az