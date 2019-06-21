Крупнейшие украинские бизнесмены согласились «инвестировать» в Донбасс и социальные проекты в Украине.

Об этом в четверг, 20 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» в Киеве.

По словам украинского президента, он «не будет ждать окончания войны». «Нужно наглядно продемонстрировать людям» преимущества жизни «в родной, свободной и независимой Украине».

Он также сообщил, что Украина запускает масштабный проект по реинтеграции и восстановлению Донбасса, стоимость которого составит более 300 млрд гривен или порядка $11 млрд

По словам Владимира Зеленского, уже сейчас «надо начинать работать на территориях Донбасса». При этом, по его словам, в Донбасс будут вкладывать средства Ринат Ахметов (собственник компании СКМ), Виктор Пинчук (собственник компании «Интерпайп») и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват»).

«С другими я еще не встретился. Собираюсь, где-то прячутся. Они берут на себя решение конкретных вопросов, например, господин Пинчук сейчас обеспечит квартирами 24 семьи наших пленных моряков. И дальше будет заниматься проблемами социальной помощи для всех военнослужащих. Это наша договоренность», — сказал Зеленский.

При этом Ринат Ахметов займется инвестированием в медицину, инфраструктуру, а также в строительство дорог на Донбассе.

«Первый результат вы уже видели: 200 «скорых» для больниц во всей Украине», — сообщил президент.

Так же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Игорь Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «еще не знает».

Minval.az