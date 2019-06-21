Патриархия Грузии считает, что протесты в центре Тбилиси приобрели острые формы и призывает власти быть сдержанными, а население – не поддаваться эмоциональному фону.

«Сегодняшние события в парламенте вызвали справедливый протест в обществе, так как все обеспокоены оккупацией наших территорий. К сожалению, акция перед зданием парламента приобрела острые формы. Мы призываем власти действовать максимально сдержанно в отношении людей и воздержаться от острых силовых форм», — говорится в заявлении патриархии, которое распространяет пресс-служба.

«Призываем население проявить благоразумие и не поддаваться эмоциональному фону», — добавляется в тексте.

В заявлении также сказано о необходимости проанализировать ситуацию и предпринять верные шаги. Патриархия обращается к жителям с просьбой сделать все, чтобы «страна не встала перед общей угрозой».

Minval.az