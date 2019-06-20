Депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов покинул гостиницу «Рэдиссон Блу Иверия» в сопровождении правоохранителей, сообщает 1tv.ge.

Появление Гаврилова вызвало недовольство собравшихся у гостиницы демонстрантов. Участники акции встретили его возгласами, облили его водой и забросали бутылками.

В Тбилиси сегодня проходила 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Сессия сегодня продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, российский депутат Сергей Гаврилов. Члены партии «Европейская Грузия» с плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента, где проходит 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия.

В такой форме они опротестовали участие депутата Госдумы РФ, президента Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергея Гаврилова и того, что он вел заседание из кресла председателя парламента. Депутаты Элене Хоштария, Георгий Канделаки и Серго Ратиани подошли к столу, предназначенному для спикера парламента, откуда Гаврилов вел сессию.

По словам председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, российский депутат оказался в кресле председателя парламента Грузии без согласования вопроса.

Minval.az