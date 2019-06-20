Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию, информирует «Новости-Грузия».

Как сообщает информагентство 2020NEWS со ссылкой на источник, близкий к правящей партии «Грузинская мечта», сразу после возвращения в Тбилиси Кобахидзе сделает заявление об отставке. По данным источника, решение покинуть пост главы законодательного органа уже принято и будет озвучено в ближайшие часы.

Отставки Ираклия Кобахидзе требуют политики и представители общественности после того, как в кресле спикера парламента Грузии сегодня утром. 20 июня, оказался депутат Госдумы, представитель Коммунистической партии Сергей Гаврилов, который приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблеи православия.

Позже руководство правящей партии заявило, что произошла «протокольная ошибка» и прервало международный парламентский форум, в котором принимают участие 100 делегатов из 25 стран.

Minval.az