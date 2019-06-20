«Для всех было очень тяжелым зрелищем то, что мы увидели в зале заседаний парламента», — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, находящийся с официальным визитом в Азербайджане.

«Россия — это страна, которая оккупировала 20 процентов наших территорий, а официальный представитель этой страны, член парламента сидел в кресле председателя, на что было тяжело смотреть, тяжелая картина. К сожалению, у меня не было возможности немедленно публично отреагировать исходя из того, что я не нахожусь в Грузии, мне сообщили об этом факте, и как только я о нем услышал, я немедленно потребовал приостановить сессию.

Я еще раз повторяю, что Россия — это страна, оккупировавшая территориями нашей страны. Мы обратили внимание на это внимание и вчера, когда я участвовал в открытии сессии и действия, которые исходят от Российской Федерации, не имеют ничего общего с христианством и православием, и то, что мы видели в зале заседаний парламента, было абсолютно неприемлемым», — цитирует Кобахидзе 1tv.ge.

В Баку Кобахидзе прибыл в четверг, 20 июня. В рамках визита 20-21 июня грузинский спикер встретится с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым. И.Кобахидзе также примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, состоится его встреча с премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Общественность Грузии требует его отставки. По мнению оппозиции, именно Ираклий Кобахидзе несет ответственность за события, которые произошли сегодня в парламенте страны.

В Тбилиси проходит 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия. Сессия сегодня продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, депутат Госдумы РФ, член Коммунистический партии Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, предназначенного для спикера парламента Грузии. Этот факт опротестовала грузинская оппозиция, в столице проходят акции протеста, парламент оцеплен полицией.

Сообщается также, что члены «Национального движения» заблокировали зал заседаний парламента. Как заявляют члены партии, зал будет блокирован до тех пор, пока Кобахидзе не уйдет в отставку.

Minval.az