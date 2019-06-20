Пользователи обратили внимание на лицо одной из ведущих прямой линии с Путиным, передающим вопросы президента, в момент, когда на экране появилось сообщение, полученное по СМС с вопросом, который сегодня действительно волнует больше всего: «когда вы уйдёте».

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