Пользователи обратили внимание на лицо одной из ведущих прямой линии с Путиным, передающим вопросы президента, в момент, когда на экране появилось сообщение, полученное по СМС с вопросом, который сегодня действительно волнует больше всего: «когда вы уйдёте».

Моё лицо, когда вижу вопрос «Когда вы уйдете?», а вслух передаю благодарность за национальные проекты pic.twitter.com/J8l9ff8ncb — Znak.com (@znak_com) 20 июня 2019 г.

Только один вопрос на самом деле интересует всех: pic.twitter.com/49F7n5kHMy — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 20 июня 2019 г.

Minval.az