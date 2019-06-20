Молодые китаянки в рамках флешмоба #GirlsBodyhairCompetition в крупнейшей соцсети страны Weibo решили сразиться за звание самой волосатой. Как сообщает Daily Mail, организатор конкурса пообещал победительнице 88 юаней (чуть больше 21 манатов).

Как сообщает Daily Mail, конкурс начал китайский блогер под псевдонимом Shen Dian Tong Ji Lin, у которого более 10 миллионов поклонников. Он призвал пользовательниц не стесняться публиковать фотографии волос на своих руках и ногах.

Многие девушки откликнулись на предложение блогера и стали постить фото. Одна из них отметила, что увиденные снимки позволили ей понять, что в растительности на женском теле нет ничего удивительного и стыдного.

По словам блогера, идея флешмоба пришла ему в голову, когда одна из фанаток пожаловалась на волосатые ноги. «Учитывая, что сейчас лето в Китае, многие девушки носят одежду с короткими рукавами и переживают о растительности на теле», — пояснил он.

Организатор предложил трем девушкам, фотографии которых наберут больше всего просмотров, денежные призы — 88 юаней ( около 22 манатов), 66 юаней (16 манатов) и 55 юаней (13 манатов). Победители пока не объявлены.

Minval.az