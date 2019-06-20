На севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Европейская правда.

Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.

«Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Как сообщает Newsmaker, обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20.

За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей.

Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее. «Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент», — сообщила она.

Minval.az