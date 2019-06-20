Представители Facebook 16 июля примут участие в заседании сенатского комитета по банковским делам и ответят на вопросы законодателей, обеспокоенных планами компании, которая собирается в скором времени создать собственную криптовалюту, сообщает «Голос Америки».

Речь на слушаниях пойдет о проекте запуска криптовалюты Libra, а также связанных с этим рисках, включая безопасность личных данных пользователей, заявили в среду в комитете. Имена свидетелей, которых могут вызвать на заседание для дачи показаний, пока не разглашаются, рассказала пресс-служба комитета.

Как утверждает источник Reuters, знакомый с ситуацией, ожидается, что на слушаниях будет выступать Дэвид Маркус, который в данный момент руководит в Facebook проектами, связанными с использованием блокчейн-технологий.

Во вторник представители Facebook рассказали о планах запуска собственной глобальной криптовалюты, что немедленно вызвало как интерес, так и озабоченность у финансовых регуляторов во многих странах мира.

Демократ Максин Уотерс, возглавляющая Комитет по финансовым делам в Палате представителей, во вторник заявила, что представителей Facebook пригласят на слушания и в нижнюю палатe Конгресса. Уотерс попросила компанию приостановить реализацию проекта на время, в течение которого законодатели будут знакомиться с подробностями инициативы.

Слухи о том, что интернет-гигант собирается создать собственную цифровую валюту, начали циркулировать в Вашингтоне еще в прошлом месяце. В мае руководители сенатского Банковского комитета направили в Facebook письмо с вопросами по поводу возможного запуска криптовалюты и о том, как именно компания собирается защищать личные данные пользователей.

Во вторник представитель Facebook подтвердил, что компания ответит на все вопросы законодателей. Официального подтверждения об участии представителей Facebook в слушаниях 16 июля пока нет.

Facebook планирует запустить криптовалюту Libra в первой половине 2020 года. В компании надеются, что Libra будет использоваться при транзакциях пользователями по всему миру. Кроме того, в Facebook предполагают, что новая валюта позволит многим людям, не являющимся клиентами банков, впервые в жизни получить доступ к финансовым сервисам.

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