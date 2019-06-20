Австралийка после пляжного отдыха вернулась к своей машине, и была шокирована, обнаружив в ней массивного питона. Змея почувствовала себя в салоне автомобиля, как дома, и даже не думала его покидать. Об этом пишет The Daily Mail.

По дороге женщину предупредили отдыхающие, что под ее машину скользнула очень крупная змея.

Она от испуга отказалась садиться в машину и быстро позвала на помощь друга Франческо Веллоцци. Они вместе позвонили профессиональному ловцу змей, и Веллоцци снял на видео процесс поимки питона, после чего разместил ролик на YouTube.

Выпроводить змею из автомобиля оказалось не просто, и профессионал потратил на это целый час. Пресмыкающееся достигало в длину четыре метра и являлось самкой ромбического питона.

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