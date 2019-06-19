Специалисты считают, что есть вкусную и полезную пищу — вовсе не дорогое удовольствие. Вопреки распространенному мнению.

— Рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки, — отметила главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина.

Врач пояснила, что есть два относительно дорогостоящих продукта, от которых не стоит отказываться, даже если бюджет ограничен. Речь о мясе и рыбе, которые помимо белка являются источником незаменимых аминокислот.

Мясо стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, иначе появляется повышенный риск развития колоректального рака. Богатую жирными омега-3 кислотами рыбу также достаточно есть два раза в неделю.

По мнению специалиста, не стоит экономить на столь важных для здоровья продуктах. Лучше отказаться от колбасы, сосисок, печени и прочих субпродуктов, пишет aif.ru.

Фрукты и овощи также обязательны для употребления. Причем все необходимое можно получить из сезонных продуктов, которые есть в любом продовольственном магазине.

— Вполне достаточно капусты, морковки, свеклы и яблок — но есть их нужно каждый день. А вот молочные продукты к незаменимым не относятся, — отметила врач.

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