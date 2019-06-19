Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пригрозил градоначальнику Одессы Геннадию Труханову и его окружению «антикоррупционным спецназом». Он также заявил, что будет добиваться роспуска горсовета и внеочередных выборов осенью. Видеозапись его выступления у памятника одному из основателей города Дюку Ришелье, где Саакашвили встретился со своими сторонниками, опубликована на его странице в Facebook.

По словам Саакашвили, Одессу «оккупировали средневековые бандерлоги». Он пояснил, что имеет в виду Труханова и его окружение. Саакашвили спросил публику о том, «кто еще посадит этих мафиози». Он добавил, что вернулся в страну, потому что «Труханов должен сесть».

Ближе к концу речи Саакашвили показал наручники, которые, по его мнению, заслуживает Труханов. Он отметил также, что однажды на него самого надели наручники и с тех пор экс-губернатор сохранил их в качестве «сувенира», который «понадобится в будущем».

Саакашвили возглавлял Одесскую область с 2015 года. Губернатором его назначил бывший президент Петр Порошенко. В 2016 году он уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и ухудшил показатели. Также Саакашвили лишили украинского паспорта.

Minval.az