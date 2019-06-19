Если смотреть сериал через НВО, там написано: «Чернобыль, первый сезон». Поэтому сценарист и продюсер ленты Крейг Мезин ответил на вопрос, будет ли следующий сезон.

«Нет, я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить ее именно такой», — рассказал он в интервью ТСН.

«Правда в том, что для меня это больше, чем просто сериал. Я думаю, это так для многих — это история настоящих людей, которые жили и умирали. Очень важно вовремя остановиться, не заигрывать с этой историей», — добавил продюсер «Чернобыля».

По его словам, о Чернобыле он сказал все, что хотел.

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