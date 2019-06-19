Представители украинского ЛГБТ-сообщества пригласили президента Украины Владимира Зеленского посетить Марш равенства KyivPride, который состоится 23 июня. Видеообращение к президенту опубликовано в официальной группе парада в Facebook.

«Уважаемый господин президент, мы поддерживаем вашу позицию, что человек является самой большой ценностью для государства. 23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее нашей страны. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека?» — говорится в обращении.

Также ЛГБТ-активисты отметили, что KyivPride уже почти десять лет является символом борьбы украинских геев, лесбиянок, трансгендеров и бисексуалов за равные возможности для всех граждан. «Только работая плечом к плечу и уважая разнообразие, вместе построим богатую и цветущую страну», — заявили они.

Minval.az