Датские ученые выяснили идеальную продолжительность полового акта. Эксперты опросили порядка трех сотен женщин, которые озвучили идеальную для себя продолжительность секса, сообщает The Sun.

Женщины называли различные цифры, но, суммировав все ответы, специалисты высчитали среднюю цифру. Она, по словам ученых, составила 24 минуты и 12 секунд. С точки зрения женщин, именно такое количество времени должен длиться наилучший половой акт.

Вместе с тем женщинам задавались и другие вопросы. В частности, относительно размера полового члена партнера. Большинство женщин заявили, что для них не имеет значения длина, главное, как спутник ведет себя в постели, насколько он нежен и чувствителен.

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