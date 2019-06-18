Авторы нового исследования пришли к выводу, что собаки научились делать «грустные глаза», чтобы манипулировать людьми. Об этом пишет The Telegraph.

Речь об этом идет в недавно опубликованном исследовании. В нем утверждается, что столь любимые владельцами поднятые брови собак — это скорее стратегия выживания, нежели выражение дружбы.

Авторы утверждают, что подсказки заключаются в сравнении собак с волками. Животные начали эволюционировать после того, как их впервые одомашнил человек каменного века.

Анатомический анализ показывает, что в то время как современные собаки развили маленькие мышцы вокруг глаз, что позволяет им поднимать брови и добиваться «грустного взгляда», у волков этого практически нет.

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