«Газпром» в январе предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и начать переговоры с чистого листа, однако это не вызвало отклика с украинской стороны.

Об этом заявил член правления «Газпрома» Сергей Кузнец, передает РБК.

Предложение высказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, утверждает Кузнец. «Алексей Борисович озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам, что называется, с чистого листа», — рассказал он.

Однако украинская сторона не согласилась с условиями и пытается изменить формат соглашения. «Они говорят: нет, то решение, что вынесено в нашу пользу, давайте оставим как есть, а вот наши будущие требования — давайте от них откажемся и заключим на их основе мировое соглашение. Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха: нам прислали десять апельсинов, давайте поровну поделим, но свои восемь я уже съел», — заявил Кузнец.

«Газпрома» готов обсудить мировое соглашение, если «Нафтогаз» будет готов к равным условиям, добавил он.

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