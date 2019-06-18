Блогер Фуад Аббасов послал сообщение представителям азербайджанских СМИ, в котором особо отмечает тот факт, что, несмотря на нахождение в местах лишения свободы, он, тем не менее, не жалуется, не подается гневу и грусти, и никого не упрекает в своей судьбе.

— Я ничем не лучше жителей Карабаха, вот уже 25 лет находящихся в плену, — говорит Ф. Аббасов. — Их ужасная судьба – незаслуженная и трагическая, могла быть моей. Я благодарен Богу за то, что в эти дни лишенный свободы, я узнал людей больше, чем за время, проведенное на свободе. Все думают, что все, связанное с последними событиями, происходит благодаря азербайджанской диаспоре в России. Некоторые представители азербайджанской диаспоры даже сами об этом заявили, и их поддержали представители соседних общин в своих новостных сайтах. Как будто бы Фуад Аббасов лишен свободы и депортируется именно благодаря заказу представителей азербайджанской диаспоры.

На самом деле ничего общего с действительностью это заявление не имеет. Я сейчас не хочу ничего говорить о предателях: нас предавали вчера, нас предают сегодня, так же, как нас будут предавать завтра. И тот факт, что я здесь нахожусь – это случилось не по обвинению со стороны диаспоры, и не из-за внутридиаспорских проблем. Реальная причина – это уничтожение прав и свобод азербайджанцев в России. На самом деле это факт. И все то, что со мной происходит – это акт устрашения всех тех, кто так или иначе захочет озвучить проблемы, связанные с азербайджанцами в России, о которых все молчали последние 25 лет. Это – акт возмездия за телевыступления на федеральных каналах, где формировалось общественное мнение о наличии политических сил и лоббированных кругов, которые десятилетиями готовятся для растаптывания дружеских отношений между Азербайджаном и Россией, в том числе также и между РФ и Турцией. Я обратил внимание, что сразу же после моих критических эфиров мною начинают интересоваться правоохранительные органы, а эти эфиры связаны с диаспорой. Почему именно после эфира 15 марта 2019 года, когда я озвучил проблему Круглого стола, прошедшего в Московском доме национальностей, а также после 15 мая 2019 года, когда я озвучил диаспорские проблемы, связанные с руководителями диаспор, мною начинают интересоваться правоохранительные структуры? Как бы они не хотели придать этому вид внутридиаспорских разборок, тем не менее, ничего общего с этим нет. Самую главную причину моего задержания и всяких ложных обвинений озвучил журналист Максим Шевченко, за что я беспредельно ему благодарен – за смелость и честность.

В своем сообщении Ф. Аббасов также говорит о том, что главная цель, которую преследовали его пленители – ограничить, а, может быть и уничтожить единственный голос азербайджанцев в Российской Федерации, равно как и голос «турецких братьев на российских каналах».

— Кому-то это очень не нравится, — говорит Ф. Аббасов. — Кто-то очень хочет уничтожить – в буквальном смысле – голос азербайджанцев и турков на российских телеканалах и в интернет-пространстве, и понятно, что это очень сильно мешает многолетним планам различных государств. И для этого они пользуются различными выдуманными предлогами, ложными обвинениями и заказными действиями. И самое обидное, что в этом участвуют правоохранительные органы РФ. Заказчики и исполнители всего того, что со мной происходит, на этом не остановятся: они будут продолжать придумывать разные обвинения, чтобы сломать меня в этих стенах. Но помимо заказчиков и исполнителей в последние дни появились силы, которые используют ситуацию в своих политических целях. Я не стану называть имен, они и так очень хорошо знают, о ком именно идет речь. Но я говорю прямо: мое задержание и помещение в эти стены напрямую связано с моей общественной деятельностью касательно голоса азербайджанцев и турецких братьев в Российской Федерации. Я не думаю, что в ближайшее время кому-то придет в голову повторить мой опыт, так как все происходящее – акция устрашения для того, чтобы никто не смел действовать так, как действует Фуад Аббасов. Может быть, они добьются своей цели, а, может быть, найдутся среди азербайджанцев и турецких граждан последователи и продолжатели моего пути.

В завершении своего послания Ф. Аббасов обратился к соотечественникам, в том числе и к проживающим в России:

– Не надо ничего бояться, не надо ни в чем себя ограничивать: если вам есть что сказать, если вы хотите защищать свои права и свободу своего слова на территории Российской Федерации – делайте это несмотря ни на какие акты устрашения со стороны наших оппонентов. Я благодарю всех за внимание, надеюсь на то, что в скором времени обрету свободу, смогу продолжить свою деятельность. Но пока что я лишен свободы и возможно в будущем я буду лишен возможности передавать вам мои голосовые сообщения. Я благодарю всех, кто в эти дни поддержал меня, отдельная моя благодарность – сотрудникам посольства Азербайджана в России, которые выполняли свой долг, и все делали для того, чтобы гражданин Азербайджанской республики был освобожден из мест лишения свободы. Я надеюсь на то, что российские правоохранительные органы и российская судебная система все–таки будут на стороне правды, на стороне истины, и примут правильное решение в данной ситуации.

Minval.az