Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Есть вопросы санкций в отношении России, и здесь в Франция придерживается своей линии, что их необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия. Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски о российского государства. И если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным», — сказал Макрон.

«Именно поэтому с председательством Финляндии мы начали процесс консультаций, для того, чтобы вернуть Россию … Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права», — добавил французский президент.

Minval.az