Военнослужащий ВС Армении Гамлет Галстян (2000 г.р.) получил огнестрельное ранение на одной из боевых позиции, расположенных в оккупированном Карабахе.

Об инциденте, который произошел 15 июня, стало известно спустя два дня.

Как сообщает СК Армении, рядовой Галстян получил огнестрельное ранение в области левого глаза. Ведутся следственные мероприятия. В рамках уголовного дела задержан сослуживец Галстяна.

Меж тем, как сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com, причиной инцидента стала ссора между солдатами на одной из боевых позиций. Один из военнослужащих с огнестрельным ранением был доставлен в госпиталь. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Стрелявший же в него военнослужащий — родственник известного в Армении бизнесмена.

Minval.az