Посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении для беседы «о невмешательстве во внутренние дела Армении» из-за встречи с экс-президентом Робертом Кочаряном, написал председатель комиссии по внешним сношениям парламента страны Рубен Рубинян на своей странице в Фейсбуке.

«Министр [иностранных дел Армении] сообщил мне, что в пятницу посол РФ […] был вызван в МИД, где с послом была проведена беседа в контексте невмешательства во внутренние дела в Армении», — заявил Рубинян, который представляет в парламенте правящую партию «Гражданский договор». В нее входит и премьер-министр страны Никол Пашинян.

Информацию о вызове российского посла в МИД подтвердила Би-би-си официальный представитель дипведомства страны-сателлита Анна Нагдалян.

В МИД России тоже подтвердили факт вызова посла, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Minval.az