Военные формирования армянской оккупационной армии в Карабахе в понедельник начали учения на оккупированных территориях Азербайджана. Учения продлятся до 20 июня.

«В учениях примут участие около 10 000 военнослужащих, более 200 артиллерийских систем, около 150 бронемашин, более 50 зенитных ракет, более 400 автомашин и другого подвижного состава», — говорится в сообщении сепаратистов.

Сообщается, что во время «крупномасштабных» учений основной упор будет сделан на выполнение практических заданий войск ночью, а также планируется разработка новых тактических планов.

Minval.az