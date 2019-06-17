В международном аэропорту им. Эдуардо Гомеса в бразильском городе Манаусе пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку, в результате чего два человека получили легкие травмы. Об этом сообщает телеканал Globo.

В момент происшествия на борту ATR 42 находились 34 человека, двое из которых получили легкие ранения.

Лайнер, который должен был пройти по маршруту Манаус — Карауари, вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета.

Известно, что во время посадки экипаж самолета не смог выпустить шасси, поэтому воздушное судно приземлилось на «брюхо».

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