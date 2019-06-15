Сегодня, в субботу, 15 июня, ухудшилось состояние здоровья проводящего акцию голодовки в России арестованного азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на MISRA TV, в связи с этим к нему в камеру была вызвана бригада «Скорой медицинской помощи».

Врачи осмотрели журналиста и посоветовали Фуаду Аббасову прекратить голодовку и начать принимать пищу для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния здоровья. Но журналист отказался от госпитализации и лечения, а также заявил, что прекращать голодовку не будет.

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