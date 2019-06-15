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Конституционный суд Молдавии на чрезвычайном заседании в субботу, продолжавшемся не более пяти минут, отменил все свои решения, которые привели к двоевластию и непризнанию нового правительства.

«В связи с тем, что Конституционный суд подвергся давлению и не был свободен в принятии своих решений, руководствуясь положениями Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановил отменить все свои решения, принятые в период 7-9 июня 2019 года», — сказал председатель суда Михай Поалелунжь.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Minval.az