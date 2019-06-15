Армения сама опровергает миф о том, что нагорно-карабахский конфликт — это конфликт «между Азербайджаном и Нагорным Карабахом», считает глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, последние действия министра обороны Армении в очередной раз подтверждают захватническую политику этой страны, и именно поэтому переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ведутся между оккупантом-Арменией и стороной, чьи территории подверглись оккупации — Азербайджаном.

Касательно предстоящей вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Абдуллаева отметила, что в первую очередь от каждой встречи ожидается продвижение процесса путем проведения субстантивных переговоров. «Надеемся, что в ходе вашингтонской встречи, которая является продолжением московской встречи, стороны добьются более конкретных результатов. Также думаем, что должен быть положен конец неопределенности в позиции армянского руководства. Только определенная позиция, решимость и политическая воля могут привести к мирному урегулированию конфликта», — сказала Абдуллаева.

Minval.az