Бывшие сотрудники ереванского зоопарка обратились в письменной форме ко всем парламентским фракциям, уведомив о непростой ситуации и не стихающих вокруг зоопарка скандалах. В ответ «Процветающая Армения» сообщила об организации встречи со всеми сторонами.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения в пятницу заявила бывший ветеринар зоопарка Ануш Рафаелян.

«Интересно то, что директор зоопарка отказался от участия в этой встрече. Думаю, это о чем-то говорит», — отметила она.

Чиновники должны понять что из себя представляет Рубен Хачатрян, и если после такой шумихи дело с мертвой точки не сдвигается, значит у него есть высокие покровители, заявил вывший руководитель акватеррариума зоопарка, зоолог Карен Мартиросян.

За последние восемь лет зоопарк лишился более 100 сотрудников: часть из них уволили, остальные ушли сами из-за невыносимой атмосферы, утверждает Мартиросян.

«Кроме того, директор зоопарка намеренно изолировал змей из московского зоопарка, чтобы они не размножались, так как это связано с дополнительными расходами. Сейчас эти особи уже не могут дать потомство из-за возраста. А в московском зоопарке удивляются, почему мы их не разводили», — сказал он.

По словам основателя экзопарка «Джамбо» Артема Варданяна, люди, озвучивающие проблемы, действуют исключительно в интересах парка, не преследуя каких-либо личных целей. Он уверен, что борьба закончится только с отставкой директора зоопарка Рубена Хачатряна, а на его место придет «любящий животных человек».

«Ждем ответа премьер-министра Никола Пашиняна на наши жалобы, в противном случае начнем сбор подписей против Хачатряна. Кроме того, я считаю, что во всех общественных организациях и фондах должны проводиться проверки, так как в работе ряда «зоозащитных» НПО есть много темных пятен», — сказал он.

Minval.az